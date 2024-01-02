ضبط (9) حاويات مخالفة لشروط الاستيراد في ميناء أم قصر

2024-01-02 13:44:00 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، ضبط (9) حاويات مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مديرية منفذ ميناء أم قصر الشمالي وبناءً على المعلومات الواردة من مصادرها الخاصة وبعد استحصال موافقة قاضي التحقيق، تمكنت من ضبط(9) حاويات مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد".وأضاف أن "الحاويات المضبوطة كانت تحتوي (كحول الأثيل وشاشات بلازما)"، مبيناً أن "جميع الحاويات مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد، كونها متجاوزة المدة القانونية على بقائها في الميناء من دون مراجعة أصحاب العلاقة".وأشار إلى أنه "تم تشكيل لجنة بالتعاون مع الدوائر العاملة، وتنظيم محضر ضبط أصولي وإحالتها إلى مركز شرطة جمرك أم قصر لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".