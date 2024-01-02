2024-01-02 14:06:00 - المصدر: واع

بغداد –واعأعلنت محافظتا واسط والمثنى، اليوم الثلاثاء، عن تعطيل الدوام الرسمي غداً الأربعاء.وقال محافظ واسط محمد جميل المياحي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "عملاً بالسياق السنوي المعمول به، وتخليداً للذكرى السنوية لاستشهاد القادة الأبطال تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأربعاء في جميع الدوائر الحكومية".وأضاف أن "الدوائر الخدمية والمصارف في المحافظة تستثنى من قرار تعطيل الدوام".

كما قررت محافظة المثنى، تعطيل الدوام الرسمي غداً بمناسبة ذكرى استشهاد قادة النصر.