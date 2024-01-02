القضاء يحكم بإعدام "أبو دجانة" قبل تنفيذه "غزوة العيد"

2024-01-02 14:36:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

على خلفية عملية نوعية نفذها جهاز الأمن الوطني في وقت سابق بمحافظة كركوك أسفرت عن الإطاحة بالارهابي المكنى (أبو دجانة) المطلوب وفق أحكام المادة (٤) ارهاب وإفشال مخططه الإرهابي الذي كان يحاول تنفيذه داخل أسواق كركوك باسم (غزوة العيد)، حيث قام الارهابي المذكور بارتكاب عمليات اجرامية عدة إستهدفت القوات الأمنية في مناطق متفرقة بالمحافظة منها استهداف مفرزة شرطة في منطقة "بنجا علي" واستهداف عجلة منتسب بعبوة ناسفة في منطقة "الفيلق" وكذلك استهداف دورية للنجدة قرب ملعب "واحد حزيران" راح ضحيتها العديد من الشهداء والجرحى، وبعد استكمال التحقيقات معه جرى إحالته إلى القضاء العراقي، وقد أصدرت محكمة جنايات كركوك حكماً بالإعدام بحقه نتيجة لإنتمائه إلى عصابات داعش الارهابية وارتكابه الجرائم بحق القوات الأمنية والمدنيين.