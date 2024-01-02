2024-01-02 15:02:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت عدد من المحافظات، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأربعاء.

وقرر محافظ واسط محمد جميل المياحي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأربعاء في جميع الدوائر الحكومية بالمحافظة، تخليداً للذكرى السنوية لاستشهاد القادة الأبطال وعملاً بالسياق السنوي المعمول به".

وأضاف أن "الدوائر الخدمية والمصارف في المحافظة تستثنى من قرار تعطيل الدوام".

كما قررت محافظة المثنى، تعطيل الدوام الرسمي غداً بمناسبة ذكرى استشهاد قادة النصر.

كما قرر محافظ الديوانية ميثم عبد الإله الشهد "تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاربعاء باستنثاء الأجهزة الأمنية والدوائر الخدمية، بمناسبة ذكرى استشهاد قادة النصر.