2024-01-02 15:02:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

استشهاد آمر الفوج الثاني ومقاتل في اللواء ٥١ من الحشد العشائري في صلاح الدين

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قدمت قيادة عمليات صلاح الدين صباح اليوم شهيدها آمر الفوج الثاني المقدم سوران محمد كريم والحشد العشائري اللواء 51 الشهيد المقاتل راضي الدرعات اثر انفجار عبوة ناسفة في صحراء الثرثار بين قيادتي عمليات صلاح الدين وغرب نينوى اثناء ادائهما الواجب الوطني.

ان الجهود المشتركة التي تبذل دفاعا عن ارض صلاح الدين وشهادة المقدم سوران محمد والمقاتل راضي الدرعات ستزهر استقرارا وتاكيدا ابديا على اللحمة الوطنية ولقاء الارادات العراقية والبندقية الواحدة في مواجهة الشر والعدوان ونعاهد ذوي الشهيدين ورفاقهم في قيادة عمليات صلاح الدين والحشد العشائري بتعقب الجناة والقاء القبض عليهم لينالوا جزائهم العادل.

رحم الله الشهيدين واسكنهما فسيح جنانه.

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قيادة العمليات المشتركة

٢/كانون الثاني/٢٠٢٤

خلية الاعلام الامني





