الداخلية: توجه لزيادة منافذ إصدار البطاقة الالكترونية الموحدة

2024-01-02 15:08:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – آمنة السلاميأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن جاهزيتها لإلغاء التعامل بالمستمسكات القديمة، فيما اشارت الى التوجه لزيادة منافذ اصدار البطاقة الالكترونية الموحدة وساعات الدوام.وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد الموسوي لوكالة الانباء العراقية (واع)، إن "هناك خيارات ودراسة كاملة لالغاء التعامل بالمستمسكات القديمة"، مبينا انه "ستتم زيادة عدد منافذ اصدار البطاقة الالكترونية والاجهزة وساعات الدوام للاسراع في انجاز جميع البطاقات الالكترونية الموحدة".واضاف ان "جميع الاستحضارات لهذا الموضوع جاهزة"، لافتا الى ان "العمل بالغاء التعامل بالمستمسكات القديمة سينفذ اعتبارا من الأول من آذار المقبل".وأعلن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، في وقت سابق، عن موعد اعتماد البطاقة الوطنية المستمسك الرسمي الوحيد اعتبارا من الاول من آذار المقبل، فيما اشار الى ان على الدوائر المعنية التهيؤ للأعداد الكبيرة التي سوف تراجع لاستحصال البطاقة، وكذلك إعداد خطة لإعادة بناء وتأهيل أبنية دائرة الجنسية في المحافظات وفق نموذج موحد.