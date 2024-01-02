5 محافظات عراقية تعطل الدوام غدا الأربعاء

2024-01-02 15:12:17 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قررت محافظات كربلاء البصرة المثنى وواسط والديوانية، يوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي لدوائر الدولة يوم غد الأربعاء في ذكرى قصف مطار بغداد، الذي أودى بحياة أبو مهدي المهندس، وقاسم سليماني.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة المثنى، في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المحافظ أحمد منفي جودة، قرر تعطيل الدوام الرسمي في دوائر المحافظة ليوم غد الأربعاء، بمناسبة الذكرى السنوية لإستشهاد قادة النصر".

من جانبه قال محافظ واسط محمد جميل المياحي، في بيان أنه "عملاً بالسياق السنوي المعمول به، وتخليداً للذكرى السنوية لإستشهاد القادة الأبطال تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأربعاء في جميع الدوائر الحكومية، باستثناء الدوائر الخدمية والمصارف".

واغتيل سليماني وأبو مهدي المهندس مع 10 من مرافقيهم بغارة أمريكية قرب بغداد في 3 يناير/كانون الثاني 2020.

وفي غضون ذلك؛ قرر محافظ الديوانية المهندس ميثم عبد الإله الشهد تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاربعاء المصادف 2024/1/3، باستثناء الأجهزة الأمنية والدوائر الخدمية.

وفي السياق؛ اعلنت "محافظة البصرة تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأربعاء بذكرى استشهاد قادة النصر".

كما أعلنت "محافظة كربلاء تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأربعاء بذكرى استشهاد قادة النصر".

وفي 7 يناير/كانون الثاني 2021، أصدرت محكمة تحقيق الرصافة في بغداد مذكرة قبض بحق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بتهمة اغتيال سليماني والمهندس والمرافقين لهما.

ومنذ حادثة مقتل سليماني، تتعرض المصالح الأمريكية في العراق خصوصا القواعد العسكرية إلى هجمات بالصواريخ أو الطائرات المسيرة، حيث تتهم واشنطن فصائل مسلحة شيعية عراقية مقربة من إيران بالمسؤولية وراء تلك الهجمات.