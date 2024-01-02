2024-01-02 15:18:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

علقت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الثلاثاء (2 كانون الثاني 2024)، على الاستعدادات لدخول العراق بموجة البرد وتأثير ذلك على تجهيز الطاقة للمواطنين، فيما أشارت إلى أن الغاز الإيراني انقطع عن جنوب العراق بشكل كامل ويصل منقوصًا إلى العاصمة بغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد العبادي في حديث لـ"بغداد اليوم" ان "وزارة الكهرباء عملت منذ وقت مبكر على تصحيح أوضاع المنظومة وزيادة الإنتاج وتحقيق سعات جديدة لشبكات النقل وتطوير قطاع التوزيع واضافة محطات جديدة وتوسعة الخطوط الناقلة مع زيادة حصص المحافظات من الطاقة".

وبين العبادي ان "هناك سيطرة على اطلاقات الغاز، رغم شختها ورغم نزول معدلاتها، لكن هناك سيطرة على احمال المنظومة، وسوف نستمر بهذا التحسن، اذا لم تكن هناك حالة طوارئ هي خارج عن ارادتنا خاصة المتعلقة بشحة الغاز".

وأضاف ان "الغاز الإيراني يصل الى العراق بشكل منقوص، والذي يصل الينا ما يقارب (15) مليون، وهذا يعني ان الغاز الإيراني متوقف عن الجنوب بصور كاملة ومنقوص عن بغداد، لكن نحن حاليا لدينا سيطرة على الاحمال".

وأكد العبادي، ان "هناك عناية حكومية من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بالإيعاز الى الجهات المعنية كوزارة النفط، خاصة ان هناك توفير وقود لبعض المحطات التي تعمل ببعض الوقود البديلة عن الغاز، وليس هناك أي تقصير من قبل وزارة النفط ونحن نعمل كوزارة واحدة لتوفير الطاقة بشكل جيد ومستمر".



