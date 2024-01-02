2024-01-02 15:36:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفا محمد كريم، اليوم الثلاثاء (2 كانون الثاني 2023)، عن زيارة قريبة لوفد حكومة إقليم كردستان إلى بغداد.

وقال محمد كريم في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "وفد حكومة إقليم كردستان سيزور بغداد ويجتمع مع وزير المالية طيف سامي ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وممثلي اللجنة المالية النيابية، قبل موعد التاسع من كانون الثاني من الشهر الحالي".

وأضاف، أن "الزيارة تأتي لبحث موضوع تعديل الموازنة، وضمان حصة إقليم كردستان على أن ترسل كاملة، ويلتزم الإقليم التزاما تامًا بهذا التعديل، لافتا الى ان الوفد سيبحث أيضًا إشكالية الخلافات بين الطرفين، والتي أعاقت إرسال حصة كردستان في العام الماضي".

وأشار كريم إلى أنه "من المرجح أن يرسل مجلس الوزراء تعديل قانون الموازنة الذي يتضمن حصة الإقليم يوم التاسع من الشهر الحالي"، مضيفًا، أنه "حسب الوعود التي تلقيناها، فأن البرلمان لن يتاخر بالمصادقة عليها، خاصة في ظل وجود رغبة دولية وأممية بعدم توسع الخلاف بين بغداد وأربيل".