2024-01-02 15:38:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الثلاثاء، عن استشهاد آمر الفوج الثاني ومقاتل في اللواء 51 من الحشد العشائري بصلاح الدين.

وقالت القيادة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "قيادة عمليات صلاح الدين قدمت صباح اليوم شهيدها آمر الفوج الثاني المقدم سوران محمد كريم، والحشد العشائري اللواء 51 الشهيد المقاتل راضي الدرعات إثر انفجار عبوة ناسفة في صحراء الثرثار بين قيادتي عمليات صلاح الدين وغرب نينوى أثناء أدائهما الواجب الوطني".

وأضافت أن "الجهود المشتركة التي تبذل دفاعاً عن أرض صلاح الدين وشهادة المقدم سوران محمد والمقاتل راضي الدرعات ستزهر استقراراً وتاكيداً أبدياً على اللحمة الوطنية ولقاء الارادات العراقية والبندقية الواحدة في مواجهة الشر والعدوان"، معاهدة "ذوي الشهيدين ورفاقهم في قيادة عمليات صلاح الدين والحشد العشائري بتعقب الجناة والقاء القبض عليهم لينالوا جزاءهم العادل".