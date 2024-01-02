2024-01-02 15:40:02 - المصدر: واع

بغداد - واعترأس رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، اليوم الثلاثاء، حيدر محمد مكية، اجتماعاً لبحث التعديلات المقترحة على قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل بهدف تعزيز القطاع الاقتصادي في العراق.وذكر بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "رئيس الهيئة ناقش في الاجتماع بحضور المديرين العامين والمستشارين، مجموعة من المقترحات التي تؤمن البيئة التشريعة المناسبة لتطوير واقع المشاريع الاستثمارية والاستراتيجية في بغداد والمحافظات".وأضاف أن "المجتمعين بحث حيثيات التعديلات والمواد الحيوية في القانون التي من المؤمل أن تمنح الهيئة الوطنية والقطاع الاستثماري بعداً استراتيجياً أوسع على المستوى الإداري والفني والمالي"، لافتاً الى أن "الاجتماع خلص بتحديد سقف زمني لحسم التعديلات بشكلها النهائي، والمضي بالإجراءات القانونية اللازمة بشأنها".