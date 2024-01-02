2024-01-02 15:46:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

قدمت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، التعازي بضحايا الزلزال الذي ضرب مناطق في اليابان.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنها "تُعبر عن صادق تعازيها وتضامنها مع اليابان حكومةً وشعباً جراء الزلزال الذي ضرب وسط البلاد يوم أمس وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين وأحدث أضراراً كبيرة بالمباني".

وأضافت أنه "في الوقت الذي نعلن فيه الوزارة عن وقوفنا مع اليابان الصديق، نتقدم إلى ذوي الضحايا بخالص المواساة مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل".