أنشيلوتي: لا نتحدث عن مبابي.. وقرار الميركاتو محسوم

2024-01-02 16:02:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

تهرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، من الرد على سؤال بشأن الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان.

وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في الصيف المقبل، ويحق له التفاوض والتوقيع مع أي نادٍ، بدءا من شهر يناير/كانون الثاني الجاري.

ويرتبط مبابي بقوة بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد عبر صفقة مجانية، وسبق أن كشفت العديد من التقارير أن فلورنتينو بيريز، رئيس الميرنجي، سيجري مكالمة جديدة مع النجم الفرنسي، خلال الأسبوع الأول من عام 2024.

وسئل أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الميرنجي وريال مايوركا، في الليجا، هل سينضم مبابي إلى ريال مدريد في العام الحالي؟ وأجاب: "لا تعليق، يجب أن تعلم أننا لا نتحدث عن ذلك".

وأضاف "حاليا لا نفكر في التعاقد مع قلب دفاع آخر. إننا نفتقد اثنين من لاعبي الدفاع المهمين للغاية".

وتابع "لكن لدينا اثنين آخرين نثق فيهما كثيرا، روديجر وناتشو، كما يمكن لتشواميني وكارفاخال تقديم أداء جيد في حالات الطوارئ".

وسئل هل قرار عدم دخول الميركاتو الشتوي غير قابل للتغيير؟ فأجاب المدرب الإيطالي: "أكرر. نعم، لن نوقع مع أحد".





المصدر: موقع كورة



