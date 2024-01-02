2024-01-02 16:12:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت محافظات عراقية عدة، اليوم الثلاثاء (2 كانون الثاني 2024)، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأربعاء، بـ"ذكرى استشهاد قادة النصر".

وقرر محافظ واسط محمد جميل المياحي في بيان تلقته "بغداد اليوم": "تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأربعاء في جميع الدوائر الحكومية بالمحافظة، تخليداً للذكرى السنوية لاستشهاد القادة الأبطال وعملاً بالسياق السنوي المعمول به".

وأضاف أن "الدوائر الخدمية والمصارف في المحافظة تستثنى من قرار تعطيل الدوام". كما قررت محافظة المثنى، تعطيل الدوام الرسمي غداً بمناسبة ذكرى استشهاد قادة النصر.

كما قرر محافظ الديوانية ميثم عبد الإله الشهد "تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأربعاء باستثناء الأجهزة الأمنية والدوائر الخدمية، بمناسبة ذكرى استشهاد قادة النصر.

ووجه محافظ البصرة أسعد العيداني بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأربعاء الموافق الثالث من شهر كانون الثاني، بمناسبة ذكرى استشهاد قادة النصر.

كما أعلنت محافظة بابل، تعطيل الدوام الرسمي غداً بمناسبة ذكرى استشهاد قادة النصر.

ووجه محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري، بتعطيل الدوام الرسمي في جميع دوائر المحافظة ومدارسها وكلياتها، اكراماً وتقديراً لتضحيات قادة النصر وشهداء العراق، يوم غد الأربعاء الموافق الثالث من شهر كانون الثاني 2024.

وأضاف أن "على الدوائر الخدمية أن تتولى تنظيم عمل موظفيها بتأمين الخدمات في قطاعات البلدية والماء والمجاري والكهرباء والصحة".





ملاحظة: سيتم اضافة المحافظة التي ستعلن تعطيل الدوام يوم غد الاربعاء.