الأولوية للجيش.. البرلمان يدخل على خط "نظام البديل" للقطعات الأمنية ويحدد 5 إيجابيات- عاجل

2024-01-02 17:00:14 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اقرّ عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية النائب صلاح التميمي، اليوم الثلاثاء (2 كانون الثاني 2024)، بوجود 5 ايجابيات لنظام البديل في المؤسسة الأمنية.

وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" ظروفًا استثنائية مر بها العراق دفعت الى الغاء نظام البديل بسبب التحديات الأمنية في محافظات عدة مما استدعى خيارات جعل القوات في حالة استنفار على مدار الوقت لمواجهة خطر التنظيمات الإرهابية والانفتاح للقطعات في المناطق المحررة لإدامة الأمن والاستقرار".

واضاف، ان "تحسن الظروف الأمنية وتقلص التحديات الساخنة دفع الى اعادة نظام البديل الى المؤسسة الأمنية والذي يمكن تحديد 5 ايجابيات له ابرزها تاثيره النفسي على المقاتلين والمرونة في التعامل مع التحديات الأمنية، لافتا الى إن الاولوية في تطبيقه لوزارة الدفاع والتشكيلات القتالية التي تكون واجباتها في مناطق صعبة ومعقدة، مؤكدا أن تطبيق هذا النظام مرتبط بالوضع الأمني العام وهو جيد من خلال المتابعة له.

الشرطة

وأعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، يوم أمس الاثنين (1 كانون الثاني 2024)، رسميا تطبيق نظام البديل في جميع تشكيلاتها ووحداتها.

وذكرت القيادة في بيان، أنه" تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اوعز قائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق "صالح ناصر العامري" الى جميع تشكيلات ووحدات قيادة قوات الشرطة الاتحادية الى العمل بنظام اجازات البديل اعتبارا من هذا اليوم 1 / 1 / 2024".

الجيش

وأنهت وزارة الدفاع العراقية، يوم الخميس (16 تشرين الثاني 2023)، مسألة شمول عناصر الجيش العراقي كافة بنظام البديل.

ووفقا لكتاب رسمي صادر عن الوزارة بتاريخ 16 من شهر تشرين الثاني، فإنه بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء - القائد العام للقوات المسلحة، وموافقة وزير الدفاع على مقترح رئيس أركان الجيش تنسب شمول منتسبي ق ق بحرية - ق ع ميسان - فق مش/17 بنظام البديل، وبذلك ستكون جميع قطعات الجيش تعمل بنظام البديل.

وفي 12 / 3 / 2023، وافق وزير الدفاع ثابت العباسي، على إعادة العمل بنظام البديل لجميع الفرق العسكرية في الجيش العراقي.

وذكر بيان مقتضب، أن العباسي وافق على إعادة العمل بنظام البديل لجميع الفرق العسكرية تباعا، شريطة مراعاة الحالة الأمنية ضمن قواطع المسؤولية.

وتعتمد المؤسسات العسكرية العراقية نظاميّ دوام في وحداتها هما نظام الإجازة الدورية، ونظام البديل ويتمثل بأن يستمر الجندي أو الشرطي وغيرهما في الدوام لمدة محددة من الأيام ومن ثم يتمتع بإجازة بقدر الأيام التي دوامها في وحدته بعد أن يتسلم زميله الدوام.