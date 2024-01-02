الإعمار: إدراج مشاريع لتطوير قطاع الطرق والجسور خلال العام الحالي

2024-01-02 17:06:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ محمد الطالبيأكدت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، اليوم الثلاثاء، افتتاح عدد من مشاريع فك الاختناقات بداية العام الحالي وإدراج مشاريع لتطوير الطرق والجسور ضمن خطة هذا العام، وفيما أوضحت بالأرقام مميزات مشروع المجسر الرابط بين سريع محمد القاسم وقناة الجيش، لفتت إلى أن مشروع الطريق الحلقي الرابع سيدخل حيز التنفيذ قريبا.وقال المتحدث باسم الوزارة، استبرق صباح، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مشروع المجسر الرابط بين طريق سريع محمد القاسم بقناة الجيش، هو أحد مشاريع فك الاختناقات المرورية في بغداد، ويندرج ضمن مشاريع الحزمة الأولى".وأضاف، أن "المشروع يتضمن إنشاء مجسر فوقاني بطول 650م يربط طريق محمد القاسم مع قناة الجيش من جهة حي الأمين، وإنشاء 4 استدارات مجسرة أرضية لتأمين نقل الحركة على جهتي القناة، مع إنشاء نفق موازي للنفق الحالي بطول 300 م، وكذلك يتضمن توسعة الطرق الحالية لجانبي القناة بإضافة 3 ممرات إضافية للطرق بطول كلي بحدود 10.5 كم للجهتين".وأكد صباح: إن "من المؤمل افتتاح عدد من مشاريع الحزمة الأولى بداية العام الحالي، وهناك مشاريع سيتم افتتاحها منتصف العام"، مبيناً أن "هناك عدداً من مشاريع النقل الأخرى ستندرج العام الحالي ضمن محور دعم وتطوير قطاع الطرق والجسور في العراق".وأشار إلى أن "الحزمة الثانية لمشاريع فك الاختناقات المرورية ستتضمن عدداً من المشاريع، بالإضافة إلى إنشاء جسور ومجسرات وتطوير التقاطعات في عدد من المناطق"، مؤكداً أن "الطريق الحلقي الرابع سيدخل حيز التنفيذ قريبا".