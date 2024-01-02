الدفاع تعلن توزيع فروقات الرواتب الخاصة بشهداء سبايكر

2024-01-02 17:41:23 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

وزير الدفاع يشرف على توزيع فروقات الرواتب الخاصة بشهداء سبايكر ومكافأة الجرحى للوجبة (59)





بمناسبة الذكرى الثالثة بعد المائة لعيد تأسيس الجيش العراقي، وبناءً على توجيهات السيد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة المهندس محمد شياع السوداني، وبإشراف وزير الدفاع السيد ثابت محمد سعيد العباسي، جرى صباح يوم الثلاثاء ٢ كانون الثاني ٢٠٢٤، توزيع فروقات الرواتب الخاصة بشهداء سبايكر ومكافأة الجرحى للوجبة التاسعة والخمسين في مقر نادي اليرموك.

وألقى السيد وزير الدفاع كلمة بهذه المناسبة أثنى خلالها على دور الشهداء والجرحى الأبطال والتي كانت لتضحياتهم الجسام الدور الكبير في تحرير الأرض.

وبين السيد الوزير ان هذه الخطوة جاءت بناءً على توجيهات السيد رئيس الوزراء وبجهود حثيثة من كل الدوائر المعنية في الوزارة مع الجهات ذات العلاقة في وزارة المالية، وقد أثمرت هذه الجهود عن استحصال المبالغ الخاصة بهذه الشريحة ليتم توزيعها عليهم.

وفي إطار حفل التوزيع التقى السيد وزير الدفاع بعائلات الشهداء والجرحى واستمع إلى مطالبهم ووجه الجهات ذات العلاقة بحلها وفق الأطر القانونية.

هذا وحضر الحفل معاون رئيس أركان الجيش للإدا