مجلس وكلاء الأمن يقر سياسة المكتب الوطني للتصاريح الأمنية

2024-01-02 17:46:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأقر مجلس وكلاء الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، سياسة المكتب الوطني للتصاريح الأمنية.وذكر المكتب الإعلامي لمستشارية الأمن القومي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مجلس وكلاء الأمن الوطني، عقد الجلسة الأولى للعام الجديد برئاسة مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، وبحضور أعضاء المجلس"، مشيرا، إلى أن "المجلس ناقش الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها".وأضاف، أن "الأعرجي أشار في مستهل الجلسة، إلى أن واجبنا هو تعزيز الأمن وتنفيذ القانون"، منبها، أن "تعزيز استقرار العراق مرهون بالعمل وفق ما تتطلبه مصلحة البلد".وجدد الأعرجي ، وفق البيان، أهمية "العمل وفق ما تبنته الحكومة وأن يكون العام الجديد عام الإنجازات وتحقيق آمال الشعب العراقي وتمكين الحكومة من تنفيذ برنامجها الوزاري".ولفت البيان، إلى أن "جلسة المجلس افتتحت بعرض أمانة سر مجلس وكلاء الأمن الوطني لإنجازات المجلس على مستوى المواضيع ومذكرات التفاهم خلال عام 2023، كما أقر المجلس ( سياسة المكتب الوطني للتصاريح الأمنية )، وتمت إحالتها إلى مجلس الأمن الوطني الوزاري للمصادقة عليها، فيما جرت مناقشة مشروع (مذكرة تفاهم في مجال التعاون الأمني مع مملكة هولندا)"، مبينا ، أن "المجلس أبدى ملاحظاته ومقترحاته بخصوص تعيين الجهة النظيرة".