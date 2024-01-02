نقابة محامي كوردستان تلغي الاحتفال بعيد تأسيسها احتجاجا على أوضاع الإقليم الحالية

2024-01-02 17:52:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/أعلنت نقابة محامي كوردستان، اليوم الثلاثاء، عدم إقامة احتفال بعيد تأسيسها المصادف يوم غد الأربعاء بسبب "الانتهاكات الأمنية" وقطع رواتب موظفي الإقليم من قبل الحكومة الاتحادية.

وقالت النقابة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "في الثالث من كانون الثاني من كل عام، يحتفل محامو اقليم كوردستان-العراق بذكرى تأسيس نقابتهم وتقام أنشطة مختلفة احتفاءا بهذا اليوم".

وأضاف البيان "بهذه المناسبة (يوم المحامي الكوردستاني) نهنيء أنفسنا وجميع محامي اقليم كوردستان والمحامين العراقيين الذين أصبحت نقابتنا محل فخر وتقدير لهم، وخاصة ان نقابتنا اليوم هي من أقوى المؤسسات القانونية والمهنية على صعيد الاقليم وعموم العراق، وتمارس عملها ولديها أربعة فروع واكثر من 36 غرفة في نواحي واقضية الاقليم واكثر من 20000 عضو منتمي، ولها علاقات وطيدة مع السلطات القضائية، التشريعية والتنفيذية في الاقليم وباقي السلطات في كافة انحاء العراق اضافة الى الاطار التنسيقي والتعاوني المشترك بين نقابتنا ونقابة المحامين العراقيين".

وتابع البيان "لكن نظراً للوضع الذي يمر به اقليم كوردستان والعراق، وخاصة الوضع الاقتصادي الذي تسببت به الحكومة العراقية لموظفي اقليم كوردستان حيث لم يتم توزيع ثلاثة رواتب في عام 2023، في الوقت الذي يجب ابقاء رواتب موظفي الاقليم خارجا عن جميع الصراعات والمشاكل السياسية، وعدم التمييز بين عموم الموظفين العراقيين وبضمنهم الكوردستانيين بأي شكل من الاشكال، لذا فعلى الحكومة العراقية تحمل المسؤولية المالية والاخلاقية الكاملة تجاه الموظفين، وتنفيذ الدستور وعدم معاقبة موظفي الاقليم تحت ذريعة عدم التمكن بسبب قانون الموازنة".

كما أدان البيان "بشدة الهجمات الظالمة على قوات البيشمركة والمطارات والمؤسسات الرسمية لأقليم كوردستان عن طريق (الدرونات) والقوات المسلحة غير الشرعية التي تتسبب في خلق الفوضى في الاقليم والعراق والتي توجب على الحكومة الاتحادية ان تتحمل مسؤولياتها العسكرية والدستورية وتتصدى لها بحزم وقوة".

ودعت النقابة القوات المسلحة العراقية الى "القيام بواجبها ومعاقبة العناصر المنفلتة والخارجة عن القانون ومن يقف خلفها وعدم ترك أي مجال لانتهاك سيادة الاقليم والتي تعتبر انتهاكا للسيادة العراقية، وبعكسه تتجه المنطقة الى الفوضى وعدم الاستقرار وستكون عواقبها وخيمة على الجميع".

وبينت النقابة في بيانها انه "ومراعاة للوضع الراهن واحتجاجا على ما ذكرناه من انتهاكات قررت نقابة محامي كوردستان عدم اقامة اية احتفالات أو مناسبات بهذا اليوم في كافة فروع وغرف ومقر نقابة محامي كوردستان والاكتفاء بإصدار هذا البيان فقط والذي من خلاله نهنيء مرة اخرى جميع محامو كوردستان وأعضاء نقابتنا ونأمل ان يتم الاحتفال بهذه الذكرى على نطاق واسع في العام المقبل بالتزامن مع انفراج الوضع الاقتصادي والمعاشي لموظفي الاقليم وجميع شرائح المجتمع الكوردستاني والشعب العراقي وينعم اقليم كوردستان والعراق بالامن والسلام الدائمين".