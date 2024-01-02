طائرات تركية تقصف عماليين شمال دهوك

2024-01-02 18:36:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر حكومي، يوم الثلاثاء، بأن الطائرات التركية نفذت غارة جوية استهدفت مواقع تابعة لحزب العمال الكوردستاني في سلسلة جبل متين المطلة على قضاء العمادية شمال محافظة دهوك.

وأخبر المصدر وكالة شفق نيوز، بأن القصف استهدف منطقة نهلي مرتين متتاليتين، مستهدفا تحصينات لمسلحي حزب العمال، دون الإفصاح عن الخسائر الناجمة عن هذه الهجمات.

يجدر بالذكر أن القوات التركية قد زادت وتيرة قصفها الجوي والمدفعي في هذه المناطق بعد الهجوم الذي شنته عناصر حزب العمال على إحدى القواعد التابعة للجيش التركي قبل أسبوع، ما أسفر عن مقتل عدد من جنود تركيا.