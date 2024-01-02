الرشيد: فتح المنصة للمسافرين الراغبين بشراء الدولار اليوم

2024-01-02 18:38:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلن مصرف الرشيد، اليوم الثلاثاء (2 كانون الثاني 2024)، انه سيفتح منصة شراء الدولار للمسافرين.

وبحسب الجريدة الرسمية، تابعتها "بغداد اليوم"، فان "مصرف الرشيد، سيفتح منصة شراء الدولار للمسافرين اليوم الثلاثاء الساعة الثامنة مساءً".

وكان المصرف قد اوضح في بيان سابق، ان "الآلية الجديدة تتطلب الحجز المسبق للمسافر خلال الدخول على الرابط في الصفحة الرسمية للمصرف ليحصل على الحجز الذي يمكنه من مراجعة الفرع لتسليم النقد العراقي واستلام الدولار من فرع المصرف داخل مطار بغداد الدولي".

وأكد المصرف انه "بهذا الاجراء سيسهل على المواطن شراء الدولار بانسيابية" مشدداً على "على ادخال البيانات في الحقول بصورة صحيحة لتتم عملية الحجز بنجاح".