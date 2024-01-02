العتبة الحسينية المقدسة تقيم مهرجان العصمة الثقافي الدولي الثالث

2024-01-02 18:42:00 - المصدر: واع

كربلاء – واعنظمت العتبة الحسينية المقدسة، اليوم الثلاثاء، مهرجان العصمة الثقافي الدولي الثالث بمشاركة 100 شخصية من 30 دولة عربية واجنبية تزامناً مع ولادة السيدة الزهراء عليها السلام .وأوضح مسؤول الشؤون الدينية في العتبة الحسينية المقدسة الشيخ أحمد الصافي في كلمة له في المهرجان وتابعتها وكالة الأنباء العراقية ( واع )،أن "سيرة السيدة الزهراء عليها السلام تمثل مدرسة وطريقا متكاملا وبرنامجا لكل ما يحتاجه الإنسان، ودروسا عظيمة في هذه الحياة يجب ان نقتدي بها، لاسيما انها ليست خاصة بعالم الدنيا ولها مقامات عالية، كونها من الجنة كما جاء في حديث ابيها الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه واله، بأنها حوراء انسية كلما اشتقت الى الجنة قبلتها، ومعنى ذلك انها في عالم الجنة ومن ثمار الجنة".وأضاف، أن "اللافت للنظر أن السيدة الزهراء عليها السلام ليست قدوة للنساء فقط، بل هي قدوة للجميع وفي مراتب القيادة والعمل وفي محراب العبادة واستنصار الحق واستنقاذه والصبر وفي نشر العلم وبثه والتعليم"، مشيرا الى ان "السيدة الزهراء عليها السلام في التعليم كانت معلمة، وفي تربية الأولاد كانت أفضل وأحسن مربية لأولادها، وان سيرتهم تكشف عن عظيم جهدها في هذا المجال بحيث أنجبت للإسلام سيدي شباب أهل الجنة وأمامين قاما او قعدا، وكذلك السيدة زينب عليها السلام التي عرفت بصبرها وإيمانها ونصرتها للإسلام فهي ابنة السيدة الزهراء عليها السلام وتربيتها".وتابع ، أن "حنان السيدة الزهراء عليها السلام على أولادها هو الذي صنع الحنان منهم على مواليهم وأصحابهم بل كان عطفهم وحنانهم على أعدائهم أيضا وكل ذلك ارتضعوه من ذلك اللبن الطاهر"، لافتا الى أن "السيدة الزهراء عليها السلام في سلوكها مع زوجها أمير المؤمنين ووفائها له يجعلنا نقتدي بها ونجعلها مدرسة لنا".