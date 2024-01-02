2024-01-02 18:54:01 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلنت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء، أن الملاكات الفنية والهندسية في شركة الحفر العراقية أنجزت حفر واستصلاح 199 بئراً نفطياً خلال العام الماضي 2023.وقال مدير عام شركة الحفر العراقية خالد حمزة عباس في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الملاكات الفنية والهندسية في الشركة أنجزت حفر 67 بئراً نفطياً إلى جانب استصلاح 132 بئراً نفطياً، خلال العام الماضي 2023 في الحقول النفطية العراقية في مدن الشمال والوسط والجنوب".وأشار عباس إلى "الجهد الوطني للفرق الفنية والهندسية للشركة التي تتمتع بالخبرة المتراكمة والمهارة واعتمادها على الأساليب الحديثة في عمليات الحفر المعتمدة عالمياً، والالتزام بجودة الأداء ومعايير الصحة والسلامة والبيئة وحسب متطلبات المواصفات القياسية لنظام الإدارة المتكامل التي تطبقها الشركة".