سرايا السلام: قبضنا على ناقل مؤن لوجستية لدى داعش في سامراء

2024-01-02 19:08:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت "سرايا السلام" إحدى تشكيلات الحشد الشعبي والمرابطة في صلاح الدين، يوم الثلاثاء، بكمين محكم في سامراء جنوب شرق تكريت.

وقال المتحدث الرسمي عن السرايا مرتضى البهادلي لوكالة شفق نيوز، ان "استخبارات سرايا السلام تمكنت بكمين محكم معززا بمتابعة استخبارية مكثفة من القبض على الارهابي ايمن خميس طارق، الذي يسكن ناحية الاسحاقي خلال قيامه بعملية نقل وتسليم مواد ومؤن لوجستية ووثائق ثبوتية في منطقة الحويش، بأطراف قضاء سامراء جنوب شرق تكريت".

وبين البهادلي ان "الارهابي طارق اشترك بعدة عمليات لنقل مواد غذائية ولوجستية ومؤن ومستلزمات متعددة الأغراض"، مشيرا الى انه "انخرط بتنظيم داعش عام 2018 على يد الإرهابي عمر البدري، وعمل ضمن قاطع ولاية صلاح الدين ضمن مفرزة مهند حاتم الاسودي، والذي يعد مسؤول مضافة كبيرة لداعش في منطقة الصعيوية في سامراء ومسؤول عن استلام المواد والمعدات المختلفة من الارهابي طارق".

وكشف البهادلي ان "استخبارات سرايا السلام وخلال كمين القبض ضبطت بحوزته 287 رصاصة M16 وبطاقة وطنية واجازة سوق واجازة تسجيل مركبة وهوية أحوال مدنية مزورة وترباس بندقية وجهاز ريموت اضافة الى موبايل عدد 2"، مؤكدا ان الارهابي تم تسليمه الى الاجهزة الاستخبارية المختصة في الشرطة الاتحادية".

وسرايا السلام تنظيم مسلح تابع إلى التيار الصدري بقيادة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر ويمثل الالوية 313 - 314 - 315، في تشكيلات قوات الحشد الشعبي.