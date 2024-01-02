بغداد و10 محافظات عراقية تعطل الدوام غدا الأربعاء

2024-01-02 20:02:15 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قررت محافظات بغداد وصلاح الدين وكركوك وبابل وكربلاء والبصرة والمثنى وواسط والديوانية وديالى وذي قار، يوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي لدوائر الدولة يوم غد الأربعاء في ذكرى قصف مطار بغداد، الذي أودى بحياة أبو مهدي المهندس، وقاسم سليماني.

وأعلن محافظ بغداد محمد جابر العطا تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاربعاء في ديوان محافظة بغداد والدوائر التابعة لها فقط باستثناء الدوائر الخدمية، بمناسبة ذكرى استشهاد قادة النصر.

من جانبه وجه محافظ صلاح الدين إسماعيل خضير هلوب بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأربعاء لمناسبة ذكرى استشهاد قادة النصر، مستثنياً من ذلك الدوائر الصحية والخدمية والأمنية.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة المثنى، في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المحافظ أحمد منفي جودة، قرر تعطيل الدوام الرسمي في دوائر المحافظة ليوم غد الأربعاء، بمناسبة الذكرى السنوية لإستشهاد قادة النصر".

من جانبه قال محافظ واسط محمد جميل المياحي، في بيان أنه "عملاً بالسياق السنوي المعمول به، وتخليداً للذكرى السنوية لإستشهاد القادة الأبطال تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأربعاء في جميع الدوائر الحكومية، باستثناء الدوائر الخدمية والمصارف".

واغتيل سليماني وأبو مهدي المهندس مع 10 من مرافقيهم بغارة أمريكية قرب بغداد في 3 يناير/كانون الثاني 2020.

وفي غضون ذلك؛ قرر محافظ الديوانية المهندس ميثم عبد الإله الشهد تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاربعاء المصادف 2024/1/3، باستثناء الأجهزة الأمنية والدوائر الخدمية.

وفي السياق؛ اعلنت "محافظة البصرة تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأربعاء بذكرى استشهاد قادة النصر".

كما أعلنت "محافظة كربلاء تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأربعاء بذكرى استشهاد قادة النصر".

وأعلنت "محافظة بابل تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأربعاء" على غرار المحافظات السابقة.

من ناحيته؛ وجه محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "بتعطيل الدوام الرسمي في جميع دوائر المحافظة ومدارسها وكلياتها ليوم غداً الاربعاء الموافق الثالث من شهر كانون الثاني 2024".

كما أعلن محافظ ديالى مثنى التميمي تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأربعاء في المحافظة لمناسبة "ذكرى استشهاد قادة النصر".

بدوره، قرر محافظ ذي قار محمد هادي الغزي تعطيل الدوام الرسمي في عموم المؤسسات والدوائر الحكومية في المحافظة يوم غد الاربعاء في الذكرى السنوية لاغتيال المهنس وسليماني.

واستثنى الغزي من قرار التعطيل الدوائر والمؤسسات الامنية بالاضافة الى الدوائر الصحية والخدمية والتي ستواصل تقديم الخدمات للمواطنين في عموم مدن المحافظة

وفي 7 يناير/كانون الثاني 2021، أصدرت محكمة تحقيق الرصافة في بغداد مذكرة قبض بحق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بتهمة اغتيال سليماني والمهندس والمرافقين لهما.

ومنذ حادثة مقتل سليماني، تتعرض المصالح الأمريكية في العراق خصوصا القواعد العسكرية إلى هجمات بالصواريخ أو الطائرات المسيرة، حيث تتهم واشنطن فصائل مسلحة شيعية عراقية مقربة من إيران بالمسؤولية وراء تلك الهجمات.