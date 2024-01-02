2024-01-02 20:06:21 - المصدر: زاكروس

زاكروس - أربيل في أول جلسة لمجلس الوزراء الاتحادي والتي عقدها، اليوم الثلاثاء (2 كانون الثاني 2023)، برئاسة محمد شياع السوداني، أصدر المجلس عدة قرارات ومنها تحديد تاريخ 30 حزيران 2024، موعداً لإغلاق المخيمات والإعادة الطوعية للنازحين، وتأليف لجنة من وزارات؛ الهجرة والمهجرين والتربية والصحة، وحكومة إقليم كوردستان؛ لإغلاق وإنهاء ملف النزوح، فضلاً عن تخصيص 5 مليارات دينار لنقابة الصحفيين إلى جانب تثبيت 99 مديراً عاماً