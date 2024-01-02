الإعلام الأمني: القبض على 10 متهمين في بغداد

2024-01-02 20:08:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على 10 متهمين في بغداد.وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية ( واع)، أن "فوج الاستطلاع والمهمات الخاصة في فرقة الرد السريع بوزارة الداخلية، وبالتعاون والتنسيق مع هيئة النزاهة العامة وقسم استخبارات الفرقة، تمكن من القبض على 10 متهمين وفق أحكام المادة 160 في محافظة بغداد"، مشيرا، إلى أن "من بين المتهمين امرأتين".وأضاف، أنه "تم تسليم المتهمين إلى جهة الطلب أصوليا".