وزيرا الداخلية والصحة يفتتحان مصحتين قسريتين لمدمني ومتعاطي المخدرات

2024-01-02 20:18:01 - المصدر: واع

بغداد - واعافتتح وزيرا الداخلية عبد الأمير الشمري والصحة صالح مهدي الحسناوي، اليوم الثلاثاء، مصحتين قسريتين لمدمني ومتعاطي المخدرات في جانب الرصافة من بغداد.وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزيري الداخلية عبد الأمير الشمري والصحة صالح مهدي الحسناوي افتتحا، اليوم، مصحتين قسريتين تابعتين للمديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في جانب الرصافة"، مبينة أن "المصحة الأولى في منطقة الرشاد والثانية في منطقة البلديات واللتين تختصان بمعالجة ضحايا سموم المخدرات ".وأكد الشمري خلال الافتتاح أن "هناك تحولاً نوعياً في العمليات التي تنفذها المديرية العامة لمكافحة المخدرات"، لافتا الى انه "سيتم افتتاح مصحات قسرية أخرى في عدد من المحافظات، والتحفظ فيها على المتعاطين ممن يتم إلقاء القبض عليهم، بدلا من زجهم في السجون أو المواقف التي يودع فيها تجار المخدرات باعتبارهم ضحايا".وأكد أن "هذه المصحات تم تأهيلها بالتعاون مع وزارة الصحة"، مشيرا إلى أن "الحكومة تدعم جهود وزارة الداخلية في مكافحة آفة المخدرات".