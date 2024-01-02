السيد الحكيم: الوفاء لتضحيات قادة النصر يستوجب تمجيد مسيرتهم

2024-01-02 20:20:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، اليوم الثلاثاء، أن الوفاء لتضحيات قادة النصر والشهداء يستوجب تمجيد مسيرتهم.وقال السيد الحكيم في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):"نحيي بألم مشوب بالفخر والاعتزاز الذكرى الرابعة لاستشهاد قادة النصر (رحمهما الله)".وأكد السيد الحكيم "إننا إذ نجدد إدانتنا لجريمة اغتيالهما فإننا نؤكد بهذه المناسبة أن الشهداء يمثلون قيمة وطنية وعقائدية وبطولية في نفوس شعوبهم ومجتمعاتهم، تعجز معها الكلمات عن وصف التضحية التي يقدمها الشهيد بأغلى ما يملكه دفاعا عن دينه وعرضه وأرضه و وطنه".وأضاف، أن"الوفاء لهم ولمبادئهم يحتم علينا جميعا استذكار تضحياتهم وبطولاتهم الغراء وتخليد ذكراهم وتمجيد مسيرتهم والتمسك بمبادئهم".