سحب رعدية ممطرة تتجه لمحافظتين

2024-01-02 20:54:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

تشير تطورات الطقس الى تقدم سحب رعدية ممطرة نحو محافظتين في الجنوب.

وقال المتنبئ الجوي، صادق عطية في منشور على صفحته في الفيسبوك "حركة السحب مساء اليوم الثلاثاء (2 كانون الثاني 2024) في سماء مدن البلاد تكشف عن تقدم سحب ممطرة مصحوبة بالبرق والرعد من جهة جنوب غرب البلاد وستؤثر بأمطارها على غرب البصرة وغرب الناصرية".

وتوقع ان "يتجه تأثيرها نحو الكويت وشمال شرق السعودية".

ولفت عطية الى "بعض الهطول الخفيف في غرب الأنبار".