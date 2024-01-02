نقابة محاميي كوردستان: على الحكومة الاتحادية تحمل مسؤولياتها والتصدى بحزم للهجمات الظالمة على الإقليم 

2024-01-02 21:00:29 - المصدر: زاكروس

زاكروس - أربيل أعلنت نقابة محاميي كوردستان، اليوم الثلاثاء (2 كانون الثاني 2024)، إلغاء احتفالاتها بيوم المحامي الكوردستاني هذا العام احتجاجاً على قطع رواتب موظفي إقليم كوردستان وهجمات القوات الخارجة عن القانون على الإقليم وقوات البيشمركة، مشيرةً إلى أنه "يتوجب على الحكومة الاتحادية أن تتحمل مسؤولياتها العسكرية والدستورية وتتصدى بحزم وقوة للعناصر المنفلتة والخارجة عن القانون ومن يقف خلفها وعدم ترك أي مجال لانتهاك سيادة الإقليم والتي تعتبر انتهاكاً للسيادة العراقية"