وزير التجارة: النسخة 47 لمعرض بغداد ستشهد مشاركة واسعة من الدول والشركات

2024-01-02 22:18:00 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد وزير التجارة اثير الغريري، أن النسخة 47 لمعرض بغداد الدولي ستشهد مشاركة واسعة من الدول والشركات.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وزير التجارة تفقد مساء ليلة الثلاثاء معرض بغداد الدولي للاشراف على جاهزية معرض بغداد الدولي لاقامة الدورة 47 التي تقام تحت شعار العراق يتواصل وبرعاية رئيس مجلس الوزراء للفترة من العاشر ولغاية التاسع عشر من شهر كانون الثاني الجاري" .وأضافت، أن "الوزير الغريري تجول خلال زيارته الاشرافية الميدانية في اروقة وقاعات المعرض".وأكد الغريري، ان "الدورة 47 لمعرض بغداد الدولي لابد وان تكون متميزة في جميع المجالات الامر الذي يتطلب استكمال كل التحضيرات اللوجستية والادارية من قاعات العرض وساحاته الخضراء الى اعداد جدول يستوعب النشاطات الثقافية والاجتماعية والفنية وممارسة شتى انواع الفعاليات الشعبية خاصة وان هدفنا يكمن في استيعاب الدول والشركات لطرح النتاجات الصناعية والزراعية والعلمية فضلا عن ممارسة المواطنين فعلياتهم وهواياتهم ".واشار الوزير الى ان النسخة السابعة والاربعون لمعرض بغداد الدولي، ستشهد مشاركة واسعة من قبل دول وشركات عربية واجنبية .