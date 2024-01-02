نادي أمانة بغداد يفسخ عقود 3 لاعبين قبيل انطلاق الميركاتو

2024-01-02 23:16:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن نادي أمانة بغداد، مساء اليوم الثلاثاء (2 كانون الثاني 2024)، فسخ تعاقده مع 3 لاعبين قبل انطلاق الميركاتو الشتوي بساعات قليلة، ضمن خطته لاستقطاب أسماء جديدة، لتحسين موقعه في دوري نجوم العراق للمحترفين.

وذكر أمانة بغداد في بيان رسمي: "نقدم شكرنا وتقديرنا العاليين للاعبين محمد موسى ونبيل صباح وليث تحسين، لما قدموه مع الفريق خلال الفترة الماضية من جهود استثنائية مميزة، ونتمنى لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم المقبلة".



وكان أمانة بغداد أعلن في وقت سابق، التوصل إلى اتفاق رسمي مع الحارس عبد السليم حماد، لتمثيله بالجولات المقبلة على سبيل الإعارة، قادما من الميناء.



كما أبرم ميناء بغداد 3 صفقات أفريقية هي فلوران ديدييه كوري من ساحل العاج، وإيرسنت ثيري أنانج من الكاميرون، وعبدالله كريم دودوا من النيجر، لتمثيل الفريق في المرحلة المقبلة من دوري نجوم العراق.



يذكر أن أمانة بغداد يحتل المركز الـ 18 في جدول ترتيب الدوري العراقي برصيد 11 نقطة.