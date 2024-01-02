بغداد اليوم تنشر اسماء المديرين العامين الذين ثبتهم مجلس الوزراء

2024-01-02 23:40:53 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تنشر "بغداد اليوم"، اليوم الثلاثاء (2 كانون الثاني 2024)، اسماء الوجبة الثانية للمديرين العامين الذين تم تثبيتهم بقرار من مجلس الوزراء.

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وفي وقت سابق من اليوم، قرر مجلس الوزراء، تثبيت وجبة جديدة من المدراء العامين في مؤسسات الدولة.

وذكر مكتب رئيس المجلس في بيان، أن مجلس الوزراء قرر في "مجال الإصلاح الإداري، وتقييم المديرين العامين وإنهاء ظاهرة الإدارة بالوكالة، وفق ما ورد في المادة (71) من قانون الموازنة العامة الاتحادية، تثبيت 99 مديرًا عامًّا، استنادًا إلى أحكام قانون الخدمة المدنية رقم (24 لسنة 1960)، وذلك بعد تقييمهم وفق الآليات والمعايير التي صادق عليها واعتمدها مجلس الوزراء".