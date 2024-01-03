وفد كوردي يتوجه الى بغداد لبحث ملفي موازنة 2024 والرواتب

2024-01-03 00:08:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مصدر سياسي، يوم الثلاثاء، عن توجه وفد حكومي كوردي إلى العاصمة الاتحادية بغداد الأسبوع المقبل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز ان "وفدا كورديا من اقليم كوردستان سيتوجه الى بغداد الاسبوع المقبل "، مبينا أن "الوفد الكوردي سيبحث مع الجهات الحكومية في بغداد ملفي موازنة العام 2024 وحصة الاقليم منها، فضلا عن رواتب موظفي كوردستان المتأخرة".

وفي وقت سابق، كشف وفد يمثل معلمين وموظفين التقوا رئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، عن تفاصيل اللقاء والوعود التي أطلقها الأخير لتحسين الأوضاع المعيشية لمواطني كوردستان أسوة بباقي المحافظات العراقية.

وأكد الوفد أن السوداني وعد بحل مشكلة الرواتب اثر تقديمه موازنة العام 2024 الى البرلمان العراقي الشهر الجاري.