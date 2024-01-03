غزة.. رأس الحربة في مهرجان المسرح العربي ببغداد

2024-01-03 00:22:03 - المصدر: واع

بغداد – واع – فاطمة رحمةأكد الهيئة العربية للمسرح، أن غزة ستكون رأس الحربة في فعاليات مهرجان المسرح العربي في بغداد.وقال مسؤول التدريب والتاهيل في الهيئة غنام غنام لوكالة الانباء العراقية (واع)، أن "الهيئة العربية للمسرح عقدت مساء اليوم مؤتمراً للكادر الاعلامي الخاص بمهرجان المسرح العربي الرابع عشر، على قاعة "بغداد" في دائرة السينما والمسرح"، مؤكدا انه " ستكون غزة رأس الحربة من فعاليات المهرجان، الذي تقيمه الهيئة العربية للمسرح بالتعاون مع نقابة الفنانين العراقيين ودائرة السينما والمسرح في وزارة الثقافة، بمناسبة يوم المسرح العربي، تحت شعار نحو مسرح عربي جديد ومتجدد".وأضاف: " نسعى الى ترسيخ صيغ مسرحية مهمة يبدعها شباب المسرح العربي من اجل اعطاء روح جديدة"، مبينا ان "ستمائة وخمسين عملا مسرحياً عربياً تجمعهم الهيئة في بغداد".وأوضح، أنه " في هذا المهرجان فرض الشباب أنفسهم من دون إجبار أو تعنت وليس هناك حياداً على الشباب بل على العكس هم الأكثرية في كل الدورات"، لافتا الى ان " الهيئة العربية للمسرح تخصص مثلا مسابقة في البحث العلمي للشباب التونسي، وهؤلاء سوف يحضرون للمهرجان ويكرمون وستكون ندوة مهمة في كلية الفنون، والشيء المهم اننا لو راجعنا سجل الذين فازوا بجائزة القاسمي لوجدنا نسبة الشباب تصل الى تسعين بالمائة شباب".وبين ان "غزة ستكون حاضرة معنا لأنها قدمت لنا كرامتنا وعنفواننا وتراجيديا جديدة في التاريخ العربي والفلسطيني تحديدا، وغزة هي رأس الحربة في هذا المهرجان، وبعده مباشرة سيكون هناك عرض من مخيم جنين الصامد، بعنوان "مترو غزة " تليه ندوة "المسرح وثقافة المقاومة في فلسطين" وتجارب لثلاث فرق مسرحية فلسطينية، تتضمن قراءات شعرية يشارك فيها الفنان العراقي جواد الشكرجي والفنانة الاردنية مرام ابو الهيجا، والموسيقي الاردني عبد الرزاق مطرية، وكلمة للفنان اللبناني رفيق علي احمد وعريف الندوة سليم من سوريا وسيتحدث فيها فتح عبد الرحمن واحد من اهم مسرحيي فلسطين واحمد ابو سلوم من مسرح سنابل وحسين نخلي من المسرح الشعبي واحمد طوباسي وياسمين من مسرح الحرية في مخيم جنين".