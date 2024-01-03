التعادل يحبط صحوة وست هام وبرايتون

2024-01-03 01:58:06 - المصدر: واع

متابعة - واعخيم التعادل السلبي على مباراة وست هام يونايتد مع ضيفه برايتون الثلاثاء، في المرحلة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.وحصد كل فريق نقطة واحدة ليرفع وست هام رصيده إلى 34 نقطة في المركز السادس، بفارق 3 نقاط عن برايتون صاحب المركز السابع.وجاء تعادل وست هام بعد انتصارين متتاليين على مانشستر يونايتد وآرسنال بنفس النتيجة (2-0) فيما تعادل برايتون بعد فوزه المثير في الجولة الماضية على توتنهام (4-2).