2024-01-03 02:00:10 - المصدر: العربي الجديد

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مشاركة 70 حكماً (رئيسياً ومساعداً) في منافسات بطولة كأس آسيا 2023 التي ستستضيفها قطر، ومن بينهم سيكون هناك 31 حكماً عربياً، سيديرون مباريات البطولة الآسيوية انطلاقاً من دور المجموعات.

ووفقاً للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فإن 33 حكماً رئيسياً سيُشارك في قيادة مباريات بطولة كأس آسيا، بينما سيُشارك حوالى 37 حكماً مساعداً في إدارة المباريات، ومن بينهم 31 حكماً عربياً من مختلف الجنسيات العربية في الدول الآسيوية المشاركة في البطولة، سيلعبون دوراً كبيراً في قيادة أقوى مباريات البطولة.

وتبرز إلى الواجهة قائمة الحكام العرب الرئيسيين، وهم: العراقي مهند قاسم سراي، الأردني أدهم ماخادمة، السعوديان محمد الهوش وخالد التُّريس، والكويتيان أحمد العي وعبد الله جمالي، والعماني أحمد الكف، والقطريون: عبد الرحمن جاسم، عبد الله المري، خميس المري، سلمان أحمد فلاحي، إضافة إلى السوري حنا حطاب، ومن الإمارات عمر العلي، عادل النقبي ومحمد عبد الله حسن محمد.

أما من الحكام المساعدين العرب، فهناك العراقيان أحمد البغدادي وواثق السويدي، الأردنيان: محمد الخلف وأحمد الروالة، والكويتيان أحمد عباس وعبد الله العنيزي، والعمانيان أبو بكر الأمري ورشيد الغيثي، وكذلك القطريان سعود المقالح وطالب الماري، إضافة إلى السعوديان زيد الشمري وياسر السلطان، ومن سورية علي أحمد ومحمد قازاز، وختاماً مع الإماراتيين محمد الحمادي وحسن المهري.

يُذكر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن في 14 سبتمبر/ أيلول عام 2023 قائمة الحكام الذين سيقودون مباريات كأس آسيا، وسيكون هناك 33 حكماً رئيسياً و37 حكماً مساعداً، ومن بينهم حكمتان رئيسيتيان و3 حكمات مساعدات، مع العلم أن تقنية "الفيديو" ستُطبق في جميع مراحل البطولة، عكس نسخة عام 2019، التي شهدت تطبيق تقنية "الفيديو" انطلاقاً من الدور ربع النهائي للبطولة الآسيوية.

كذلك سيُطبق نظام التسلل نصف ــ الآلي للكشف عن حالات التسلل بسرعة ودون الإطالة في الكشف عن الحالة لتقديرها واحتساب إن كانت الحالة تسللاً أو لا، وسيكون للحكام العرب دور كبير في جميع مهام التحكيم في نسخة كأس آسيا 2023، خصوصاً أنهم أثبتوا في النسخ السابقة قدرتهم على قيادة مباريات كبيرة والنجاح في تجنب ارتكاب الأخطاء الكبيرة في المباريات.