المغربي بلال الخنوس على رادار أتلتيكو مدريد

2024-01-03 07:28:01 - المصدر: واع

متابعة - واعكشفت تقارير صحفية انضمام نادي أتلتيكو مدريد الإسباني إلى سباق التعاقد مع بلال الخنوس، لاعب وسط المنتخب المغربي ونادي جينك البلجيكي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.وأشارت التقارير إلى أن نادي اتلتيكو مدريد جدد اتصالاته مع نادي جينك البلجيكي للتعاقد مع بلال الخنوس خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وذلك بناء على طلب الارجنتيني دييغو سيميوني المدير الفني للفريق.وارتبط اسم بلال الخنوس بالانتقال إلى صفوف أتلتيكو مدريد في الميركاتو الصيفي الماضي، لكن الصفقة لم تتم بسبب مبالغة جينك البلجيكي في مطالبه المالية.وأضافت الصحيفة أن نادي أتلتيكو مدريد سينضم إلى سباق ثلاثي مع ناديي روما الايطالي ومارسيليا الفرنسي المهتمين بضم اللاعب الدولي المغربي صاحب الـ 19 عامًا .