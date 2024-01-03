ارتفاع أسعار النفط بفعل استمرار التوتر في البحر الأحمر

2024-01-03 07:28:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف، في التعاملات الآسيوية المبكرة الأربعاء، وسط استمرار المخاوف بشأن اضطرابات الشحن في البحر الأحمر وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط.

بحلول الساعة 00:04 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام برنت 26 سنتا بما يعادل 0.4 بالمئة إلى 76.11 دولارا للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 26 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 70.64 دولارا.

وارتفعت أسعار النفط حوالي دولارين في وقت سابق من الأسبوع الجاري بعد الهجمات التي شنها الحوثيون على سفن في البحر الأحمر مطلع الأسبوع وتقارير عن وصول سفينة حربية إيرانية الاثنين.

وصدت طائرات هليكوبتر أميركية الأحد هجوما شنته قوات للحوثيين على سفينة حاويات تديرها شركة الشحن الدنمركية ميرسك في البحر الأحمر. وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء أن سفينة حربية إيرانية دخلت البحر الأحمر الاثنين.

وقالت ميرسك ومنافستها الألمانية هاباغ لويد إن سفن الحاويات التابعة لهما ستواصل تجنب طريق البحر الأحمر الذي يتيح الوصول إلى قناة السويس.

وقد يؤدي اتساع رقعة الصراع إلى إغلاق ممرات مائية مهمة لنقل النفط.