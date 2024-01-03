الاستخبارات تلقي القبض على قـاتل خلال ساعتين في بغداد

2024-01-03 09:37:02 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

تاكيد رسمي





وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تلقي القبض على قـاتل خلال ساعتين في بغداد

استخبرت مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الارهــاب في بغداد الكرخ بوجود حادث قتـل ضمن حي الخضراء، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل استخباري وغلق المنطقة، بالتنسيق مع القوة الماسكة والبدء بعمليات البحث، وتمكن الفريق من إلقاء القبض على الجاني وضبط سلاحه (مسدس) خلال ساعتين من ارتكابه للجــريمة.

تم تسليم المتهم مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لينال جزاءه العادل.