لمعالجة ضحايا المخدرات.. وزير الداخلية يفتتح أول مصحة قسرية في بابل

2024-01-03 09:37:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

لمعالجة ضحايا سموم المخدرات.. وزير الداخلية يصل بابل ويفتتح أول مصحة قسرية في المحافظة

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وصل وزير الداخلية السيد عبد الأمير الشمري، صباح اليوم الأربعاء، محافظة بابل، برفقته وكيلا الوزارة لشؤون الشرطة والاستخبارات وعدد من القادة والضباط.

وفور وصول سيادته افتتح المصحة القسرية في المحافظة التابعة الى المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بحضور قائد شرطة بابل ومدير صحة المحافظة، وأكد السيد الوزير أن هذه المصحة هي الأولى في المحافظة وسيكون العمل فيها بالتعاون مع مديرية صحة محافظة بابل لتأهيل ضحايا المخدرات وعلاجهم وإعادة دمجهم بالمجتمع من جديد.

وأشار سيادته إلى أن هناك مجموعة من المصحات القسرية التي سيتم افتتاحها في عدد من المحافظات الأخرى بعد إنجازها بالشكل المطلوب الذي يمكّن الجهات المختصة من علاج المتعاطين للمخدرات وإنقاذهم من هذه الآفة.



