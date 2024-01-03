حارس محمد: ملعب الموصل يمثل رمزية روحية لأبناء المحافظة

2024-01-03 09:50:03 - المصدر: واع

بغداد - واع

أشاد لاعب منتخبنا الوطني السابق والمستشار الرياضي في محافظة نينوى حارس محمد، بالجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة المحلية الرامية لإعادة بناء ملعب الموصل الذي تعرض للتدمير خلال العمليات العسكرية .

وقال نجم الكرة الموصلية السابق في تصريح لصحيفة (الصباح) تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء: إن " ملعب الإدارة المحلية في نينوى يعد مصنعاً لنجوم اللعبة في هذه المحافظة، وقد شهد بزوغ نجوميته في العقدين السبعيني والثمانيني من القرن الماضي مع فريق الموصل، كما يمثل رمزية روحية لكل لاعب كرة قدم ارتدى قميص هذا النادي العريق".

وأضاف محمد أن" هذا الصرح الرياضي دخل ضمن خطة الإعمار التي تقتضي هدم الملعب السابق وتشييد مرفق رياضي حديث، ومن المؤمل أن يرى النور في نهاية العام الحالي، من أجل دعم الرياضة في هذه المحافظة التي تعرضت إلى الظلم والعدوان من قبل قوى الضلالة والشر"، مشيراً الى أنه " سيتابع خطوات البناء والتشييد أولاً بأول، بحكم موقعه الحالي، ولن يبخل على المسؤولين بأي مشورة أو رأي من شأنه الارتقاء بالواقع الرياضي في المحافظة ".