الدفاع توجه دعوة جديدة للمتقدمين للتعيين بصفة جندي

2024-01-03 10:56:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

تدعو وزارة الدفاع، المقبولين بصفة جندي على صنف القوات الخاصة، والذين تم نشر أسمائهم وأماكن وتواريخ الفحص الخاص بهم، بالحضور إلى مراكز الفحص وهم يرتدون الملابس الرياضية الكاملة من (التراكسوت الرياضي والحذاء الرياضي الخفيف) ليتم إجراء الفحص الطبي واللياقة البدنية لهم.

?كما تؤكد الوزارة على المقبولين جلب المستمسكات الثبوتية الأصلية والمستنسخة إضافة إلى وثيقة التخرج مصدقة، وتأييد السكن مصدق، لتسهيل الإجراءات الخاصة بهم.



