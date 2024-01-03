الاتحاد العراقي يحدد موعد فتح سوق الانتقالات الشتوية

2024-01-03 11:02:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حدد الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأربعاء موعد بدء وانتهاء انتقالات اللاعبين الشتوية للموسم 2023-2024.

وقال عضو لجنة مسابقات دوري المحترفين، شهاب أحمد، لوكالة شفق نيوز، إن "موعد الانتقالات والتعاقدات الشتوية لأندية دوري المحترفين العراقي تبدأ يوم 5 من الشهر الجاري، ويحق لأي ناد يرغب بالتعاقد مع لاعبين إجراء ذلك بدءاً من اليوم المقرر".

وأشار، إلى تحديد شهر كامل بالضبط يسمح خلاله الانتقالات الشتوية، وأن باب الانتقالات سيغلق بعد يوم 5 من شهر شباط المقبل".

وأضاف أن "اللاعب الذي يتم التعاقد معه رسمياً بتأييد الاتحاد سواء كان محلياً أم محترفاً، يحق أن يمثل ناديه الجديد بعد التعاقد".

يذكر أن اتحاد الكرة سمح لأندية نجوم العراق أن تسجيل 4 لاعبين محترفين أجانب تحت التصنيف الدولي للمنتخبات الوطنية من التسلسل 90 فما دون، ولاعبين اثنين من التسلسل 91 فما فوق.