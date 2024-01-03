الجهد الخدمي يعلن إعداد خطته الخاصة بالعام الحالي

2024-01-03 11:10:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – وسام الملا

أعلن فريق الجهد الخدمي والهندسي، اليوم الأربعاء، إنجاز 92 مشروعاً خلال عام، فيما أشار الى إعداد خطته الخاصة بالعام الحالي.

وقال رئيس الفريق جابر الحساني لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الجهد أنجز خلال عام من عمله 92 مشروعاً بنسبة 100 بالمئة"، مشيراً الى أن "بعض المشاريع، كبيرة تمثل أحياء سكنية كاملة تضم مجاري وماء وتم إكساؤها وكهرباء وخدمات بلدية وغيرها".

وأضاف أن "العام الحالي سيشهد إنجاز خطة 2023، كون فترة ما بعد استلام الموازنة قليلة"، مبيناً أن "مشاريع عام 2023 وصلت الى 214 مشروعاً في بغداد والمحافظات".

وذكر أنه "تم إعداد خطة 2024 ونأمل مصادقة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عليها للبدء فيها"، مشيراً الى أن "الجهد الخدمي يعمل في المناطق غير النظامية كأولوية، حيث لدينا أعمال طرق رابطة بين المناطق المهمة مثل الديوانية - الموفقية، وحولي سامراء وكذلك طريق يا حسين الذي عملنا به وكذلك الطريق السياحي في بابل بين مركز الحلة وقضاء المدحتية".

وتابع أن "الجهد الخدمي لديه أيضا عمل في تنفيذ وتأهيل المدارس ومراكز صحية ومتنزهات مثل متنزه الرشيد حيث تم رفع كميات كبيرة من النفايات بجهود الهندسة العسكرية والحشد الشعبي، إضافة الى عملنا مع وزارة العمل وبقية المؤسسات الأخرى".