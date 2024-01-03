اليوم.. ثلاث مواجهات مثيرة في دوري السلة الممتاز

2024-01-03 11:22:12 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسين عمار

تقام اليوم الأربعاء في محافظتي بغداد وكركوك، ثلاث مباريات ضمن منافسات المرحلة الثانية من الدوري الممتاز لكرة السلة.

إذ تتجه أنظار عشاق اللعبة ومتابعيها إلى القمة المرتقبة بين حامل اللقب النفط والمتصدر الدفاع الجوي، تعقبها مباراة ثانية لا تقل ندية وإثارة بين الحشد الشعبي ومتحديه الشرطة، وأخيراً يلتقي غاز الشمال نظيره دجلة الجامعة.

وقال مدرب الدفاع الجوي نضال غانم، لوكالة الأنباء العراقية (واع): ‏إن" المباراة لا تخلو من الصعوبة باعتبار النفط من فرق المقدمة وبطل الموسم الماضي، فهي بمثابة نهائي مبكر نطمح من خلالها لتحقيق نتيجة جيدة وتعزيز انتصارنا في المرحلة الأولى "، مبيناً :" تمت دراسة الخصم ووضع الخطة المناسبة لحسم المواجهة وتقديم مباراة تليق بسمعة السلة العراقية".

بينما أكد ‏مدرب سلة الحشد عقيل نجم لـ(واع) أن" جميع المباريات صعبة بسبب ضغط الدوري وقلة فترة الاستشفاء بين المواجهات "، مبيناً أن" مباراة اليوم مهمة للغاية لتعويض الخسارة السابقة والدخول الى دور الثمانية بأريحية لا سيما بعد النتائج المتعادلة أمام الكرخ والدفاع الجوي ".

وتابع نجم " نحن نعمل على رفع جاهزية الفريق خلال فترة الاستراحة ليكون على استعداد لباقي منافسات الدوري "، لافتاً الى أن " الفريق استقبل محترفاً جديداً والذي سيعول عليه كثيراً في المرحلة المقبلة".