الحكيم يدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه ما يحدث في غزة

2024-01-03 11:37:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

دعا رئيس تيار قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، اليوم الاربعاء (3 كانون الثاني 2024)، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه ما يحدث في غزة.

وقال الحكيم في بيان ورد لـ "بغداد اليوم"، إنه "إلتقينا صباح اليوم، السفير الفرنسي إيريك شوفالييه بمناسبة انتهاء مهامه في العراق كرئيس لبعثة بلاده، وتمنينا له التوفيق في مهامه القادمة ولمن يخلفه في رئاسة بعثة فرنسا في العراق".

وأكد، على "أهمية تعزيز العلاقات بين العراق وفرنسا واستثمار العلاقات التاريخية بين البلدين"، داعياً إلى "تعزيز المشتركات وتطويرها والبناء عليها".

ووجه الحكيم بحسب البيان "دعوة الى المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه ما يحدث في غزة، وأيضا لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات والانتصار إلى ما تبقى من قيم وضمير إنساني تجاه ما يجري من قتل ممنهج للأطفال والنساء والشعب المدني الأعزل".

وأضاف: "تطرقنا إلى الانتخابات المحلية الأخيرة، وبيّنا أهميتها الدستورية ودورها في تعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة".