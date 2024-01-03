2024-01-03 11:40:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

أكد ديوان الوقف الشيعي، اليوم الأربعاء، أن تضحيات قادة النصر يجب أن تحقق تطلعاتهم، فيما شدد على ضرورة جعل هذه الذكرى منطلقاً نحو الوحدة لمواجهة التحديات.

وقال ديوان الوقف الشيعي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "نستذكر اليوم بكل فخر واعتزاز الشهداء القادة الذين سقطوا في سبيل الحق والعدل والمقدسات، ولم يبخلوا بأرواحهم التي قدموها بكل سخاء فداءً لوطنهم وشعبهم، إنهم قادة جهاد ونضال وتضحيات أمضوا حياتهم في الدفاع عن قيم الحرية والإنصاف والعدالة".

وأضاف :"عندما نعيش الذكرى السنوية الرابعة لرحيلهم فإننا نستحضر صور بطولاتهم وتضحياتهم العظيمة بعد أن لبوا فتوى الدفاع الكفائي، وعرفاناً منا لهم لا بد أن نقف لهم وقفة إجلال وإكبار لما قدموه من أجل المبادئ والعقيدة، فهم قدوة لنا جميعاً في الشجاعة والإخلاص والتضحية والفداء بعد أن حملوا راية الحق والدفاع عن الإنسان والوطن والأرض والعرض والمقدسات ليسطروا أروع الملاحم في ساحات الوغى ضد التكفيريين وزمر الإرهاب ولم تكن مصالحهم الشخصية وحياتهم الدنيوية يوماً من همومهم، لذلك كانوا قادة بحق يستحقون كل التقدير والثناء والإكبار، ولا بد أن نعمل جاهدين على تحقيق تطلعاتهم وإكمال مسيرتهم الإنسانية والعقائدية ضد أعداء العراق لنحافظ على نصرهم ونحول نزيفهم وفقدانهم إلى قوة نستمدها للنهوض بالوطن وإعماره وأن لا ننسى أن النصر والتحرير والبناء لا تتحقق إلا بالتضحية وبمكافحة الظلم والطغيان".

وتابع :"علينا أن نجعل من هذه المناسبة منطلقاً نحو الوحدة والتضامن والألفة والمحبة والاخاء بعز وكرامة والتعاون ومواجهة التحديات حفاظاً على دماء كل الشهداء والجرحى وإكراماً لدموع الأرامل والثكالى والأيتام".