محضر الفيدرالي الأمريكي والدولار يبقيان أسعار الذهب تحت السيطرة

2024-01-03 12:00:26 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تذبذبت أسعار الذهب في الأسواق العالمية، اليوم الأربعاء، مع تطلع المستثمرين إلى محضر اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأخير المقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم، للحصول على مزيد من الوضوح بشأن تحركاته التالية، في حين أبقى ارتفاع الدولار مكاسب السبائك تحت السيطرة.

وتتراجع العقود الآجلة للذهب الآن بنسبة 0.1% إلى 2071 دولاراً للأوقية، فيما ترتفع العقود الفورية للذهب بنحو 0.2% إلى 2063 دولاراً للأوقية.

وعلى الجانب الآخر، يستقر مؤشر الدولار نسبياً عند مستوى 101.87 نقطة.

وحوّم مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى في أكثر من أسبوع الذي بلغه في الجلسة السابقة، بدعم من قفزة في عوائد سندات الخزانة. ويجعل الدولار الأقوى الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وضاعف المتداولون رهاناتهم على تخفيضات أسعار الفائدة في عام 2024، بتشجيع من تباطؤ التضخم والميل الحذر من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع السياسة النقدية في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وتشهد أسواق العقود الآجلة فرصة بنسبة 70% لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في 20 آذار/ مارس المقبل.

كما أن انخفاض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائداً.

ويترقب المستثمرون سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع، بما في ذلك تقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة والذي قد يؤثر على ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في آذار/ مارس المقبل كما تتوقع الأسواق.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 23.66 دولارا للأوقية، في حين لم يطرأ تغيير يذكر على البلاتين عند 981.27 دولارا. وارتفع البلاديوم 0.3% إلى 1084.40 دولارا.